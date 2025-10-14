Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interna segnaliamo la chiusura la carreggiata per incidente all'altezza di Bufalotta detratti Poi tra Nomentana e Cassia bis contratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino programmazione Roma Sud coda per incidente anche sulla A1 Roma Napoli tra il bivio con la diramazione Roma nord A1 A24 direzione Firenze lentamente coda sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara verso il code anche sulla roma-fiumicino tra la Colombo via della Magliana verso raccordo e poi in senso opposto tra via del Cappellaccio sulla Cassia controllo già te la Giustiniana nei due sensi cose per incidente sulla Tiburtina all'altezza di Setteville sempre nei due sensi e code per incidente sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede in direzione oggi a Federico di mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 19:10