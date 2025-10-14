Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interna segnaliamo la chiusura la carreggiata per incidente all'altezza di Bufalotta detratti Poi tra Nomentana e Cassia bis contratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino programmazione Roma Sud lentamente cose sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio cellulare verso il grande cos'è anche sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana verso raccordo e poi il terzo posto tra il raccordo è via del Cappellaccio sulla Cassia controllo già te la Giustiniana nei due sensi cose per incidente sulla Tiburtina all'altezza di Setteville due sensi e code per incidente sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino vedi malafede in direzione oggi a Federico Di Lernia Trani mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
