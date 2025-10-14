Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 18 | 10

14 ott 2025

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare code a tratti in esterna tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud a causa di un incidente proprio all'altezza della Roma Fiumicino mentre mi arrabbiavo lunghe code a tratti tra Salaria e Cassia bis lentamente code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara verso il grande poi anche sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo e code in senso opposto tra Anzi del Tevere e via del Cappellaccio sulla Cassia codec alloggiate la Giustiniana nei due sensi code per incidente sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia da Federico Di Lernia Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

