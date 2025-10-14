Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità il servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e mentre l'interno abbiamo code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Tiburtina è all'altezza di via Aurelia per lentamente code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio in uscita con te anche sulla Roma Fiumicino per la Colombo via della Magliana Verso il raccordo sulla Cassia code tra loggiato e la Giustiniana L200 che code sulla Cristoforo Colombo Trapani Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia parte di Ilaria tra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 17:25