Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità il servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare code a tratti carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e mentre l'interno abbiamo code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Tiburtina è all'altezza di via Aurelia per lentamente code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio in uscita sulla Cassia code tra loggiato e la Giustiniana L200 che code sulla Cristoforo Colombo Trani Di Mezzocammino via di Malafede in direzione Occhio a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

