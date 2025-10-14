Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare allettamenti carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Tiburtina code anche sul tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara verso il cuore Te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e code anche sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia a Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 14 10 2025 ore 15 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 15:25

Scopri altri approfondimenti

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da diramazione Roma nord della ... Lo riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio