Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare allettamenti carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Tiburtina code anche sul tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara verso il cuore Te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e code anche sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia a Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 15:25