Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla annullare risolto l'incidente interna tra Salaria e A24 roma-teramo permangono comunque rallentamenti prestare Attenzione anche in esterna rallentamenti trapuntine Tuscolana cose sul Urbano della A24 a partire da Portonaccio e fino al bivio per la tangenziale est verso il centro code poi per lavori sull'Appia tra Frattocchie e Albano Laziale verso quest'ultimo più a nord sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla famiglia e sulla Salaria ci sono file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto il centro ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 13:25