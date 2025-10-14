Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla annullare risolto l'incidente interna tra Salaria e A24 roma-teramo permangono comunque rallentamenti prestare Attenzione anche in esterna rallentamenti trapuntine Tuscolana cose sul Urbano della A24 a partire da Portonaccio e fino al bivio per la tangenziale est verso il centro code poi per lavori sull'Appia tra Frattocchie e Albano Laziale verso quest'ultimo più a nord sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla famiglia e sulla Salaria ci sono file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto il centro ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla annullare risolto ...