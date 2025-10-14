Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla accordo anulare di Roma un incidente in interna provoca lunghe code tra Salaria e A24 roma-teramo prestare attenzione code anche nella direzione opposta sempre all'altezza della A24 probabilmente code per curiosi sulla Pontina è stato risolto l'incidente tra Pomezia e Castel Romano Ora la circolazione è regolare Ora invece sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e fino al bivio per la tangenziale est più a nord sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia code verso il centro di Roma sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente da Labaro a di due ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
