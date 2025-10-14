Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla accordo anulare di Roma un incidente in interno a provoca lunghe code tra Salaria e A24 roma-teramo prestare attenzione code anche nella direzione opposta della raccordo anulare all'altezza della 24 e sulla Pontina un altro incidente provoca code a partire da Pomezia e fino a Castel Romano verso la capitale ho dei diminuzione sul tratto Urbano della A24 permangono comunque a partire Portonaccio fino al bivio per la tangenziale est ci spostiamo più a nord della capitale sulla Cassia code per la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia file anche sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro infine sulla Salaria In entrambe le direzioni tra Monterotondo e diramazione Roma nord ed è tutto da Federico Ascani da mobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

