Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla Pontina un incidente provoca lunghe code da Pomezia Castel Romano verso la capitale prestare attenzione con le poi sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla raccordo anulare in esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla Pontina è interna code tra Salaria e Casilina Sud a91 Roma Fiumicino code sempre verso il centro di Roma dalla del Tevere a via del Cappellaccio più a nord sulla Cassia corretta La storta e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni sulla Flaminia e sulla Salaria code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e la spada a via dei Prati Fiscali infine sulla Salaria code In entrambe le direzioni tra Monterotondo e la diramazione Roma nord ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per pensione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 10:25