Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per l'intenso code sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sul Raccordo Anulare in esterna code da Aurelia a Pontine da Casilina Tiburtina in Terna code tra diramazione Roma sud e a Pietra salarie Casilina Sud a91 Roma Fiumicino code da Ponte Galeria a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Colombo e sulla via del mare code a tratti a partire da via di Acilia Verso il raccordo sulla Pontina code da Spinaceto alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia e sulla cute rispettivamente da Labaro a piedi due ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro infine sulla Salaria code In entrambe le direzioni tra Monterotondo e la diramazione Roma Nord tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 09:40