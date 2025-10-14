Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da diramazione Roma nord della Uno dove un veicolo in fiamme provoca code all'altezza del Bivio con la A1 milano-napoli in direzione della uno sulla Salaria un incidente provoca code In entrambe le direzioni tra Monte Tondo E la diramazione Roma nord per traffico intenso code incolonnamenti sotto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla raccordo anulare disagi nei Terna si rallenta dall'aurelia la Pontina è dalla Casilina alla Tiburtina interna code tra diramazione Roma sud e a pietrarsa la via Casilina Sud a91 Roma Fiumicino code a partire da Ponte Galeria a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Colombo e sulla via del mare con le tratti a partire da via di Acilia Verso il raccordo anulare sulla Pontina si rallenta partire da Pomezia e fino alla raccordo anulare di Roma sulla code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni su Flaminia Salaria code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti da Villa Spada a via dei Prati Fiscali ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

