Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla malaria Dopo un incidente provoca code In entrambe le direzioni tra Monterotondo e diramazione Roma nord sulla A24 Roma Teramo incidente in complanare tra Settecamini Grande Raccordo Anulare verso Roma e proseguendo per traffico intenso code sul tratto Urbano dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro è sul Raccordo Anulare disagi in esterna si rallenta dalla Prenestina alla Nomentana per intenso così come interna con code tra diramazione Roma sud e Appia sulla Roma Fiumicino prima e coda altezza via del Cappellaccio verso l'Eur retratti sull'Aurelia tra Malagrotta e via Aurelia Antica verso il centro Cassia code tra la sorte Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia essere aria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali sempre verso il centro ed è tutto da Fe toscani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio

