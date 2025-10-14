Via Gran Maestrato di San Lazzaro già con il manto rovinato Antropoli | Un vero disastro
Tempo di lettura: 2 minuti Non sono trascorsi molti mesi dal completamento del manto stradale di Gran Maestrato San Lazzaro che l’asfalto mostra alcune pericolose buche che possono creare seri danni alle automobili e anche a centauri. Con delibera n. 93 del 27 dicembre 2022 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di via Gran Maestrato di San Lazzaro, nominando nello stesso atto anche il responsabile del procedimento. Con determina n° 162 del 17 Febbraio 2023 erano stati affidati i lavori di sistemazione del manto stradale, per un totale di spesa ammontante a circa 102 mila euro, con inizio previsto per il 22 Febbraio successivo anche se, di fatto, c’era stato qualche giorno di slittamento per dare il via alle opere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
