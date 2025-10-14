Vi dico di Eros Michelle Hunziker le parole che spiegano tutto | È quello che è successo

Michelle Hunziker torna a parlare di Eros Ramazzotti. La showgirl e conduttrice in una lunga intervista al Corriere della Sera ha confidando emozioni e bilanci a distanza di anni dalla separazione. Una riflessione matura, che ha riacceso la curiosità dei fan su un rapporto che il pubblico non ha mai smesso di seguire. Michelle e Eros si sono sposati nel 1998, quando la loro figlia Aurora aveva due anni, e si sono lasciati nel 2002. La conduttrice ha spiegato come oggi quel legame sia cambiato, diventando una forma di affetto solido e familiare. Parole nette, destinate a fare il giro del web, perché raccontano un sentimento che resiste oltre le storie d’amore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

«Nel calcio magari anche se non fai tutta la carriera nel Real Madrid riesci a giocare in altri campionato. Nel periodo dopo i Troupe d’élite con Ghali io ho mollato: ero schiacciato dalle critiche. Dico sempre che noi siamo degli esperimenti sociali: sempre sotto - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker: "Eros? Siamo famiglia, non ho saputo gestire la situazione" - " Siamo fratelli e famiglia ", così Michelle Hunziker definisce il suo legame con Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre della loro figlia Aurora Ramazzotti. Secondo adnkronos.com

Michelle Hunziker: “Eros è la mia famiglia. Con lui ho sbagliato” - Michelle Hunziker nell’ultima intervista, rilasciata al “Corriere Della Sera” si è lasciata andare completamente. Lo riporta dailynews24.it

Michelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ho sbagliato". E svela cosa fare per mantenersi giovane e in salute - Le confidenze private della showgirl svizzera, che a 48 anni è più in forma che mai. Scrive corrieredellosport.it