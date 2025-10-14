vessazioni su specializzandi sospeso docente universitario

Tempo di lettura: 2 minuti Comportamenti vessatori nei confronti di alcuni specializzandi e favoritismi in favore di altri, un clima generale di sopraffazione e paura all’interno del Dipartimento, interventi di chirurgia estetica ‘pura’ con i costi a carico del Servizio sanitario nazionale senza i presupposti di legge. Di questo è accusato il professor Carmine Alfano, ordinario del Dipartimento di medicina, chirurgia ed odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” e coordinatore della Scuola di specializzazione di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’università degli studi di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

