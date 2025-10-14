Vertice di Sharm el-Sheikh Netanyahu assente per il veto di Erdogan presidente turco avrebbe dato forfait in caso di sua presenza

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il primo ministro israeliano c'era già la sedia pronta accanto al presidente dell'Anp Abu Mazen. Per spiegare la sua assenza, Netanyahu si era trincerato dietro alcune motivazioni come l'inizio della festività di Simchat Torah. Tuttavia, la realtà è un'altra Il primo ministro israeliano B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vertice di sharm el sheikh netanyahu assente per il veto di erdogan presidente turco avrebbe dato forfait in caso di sua presenza

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice di Sharm el-Sheikh, Netanyahu assente per il veto di Erdogan, presidente turco avrebbe dato forfait in caso di sua presenza

News recenti che potrebbero piacerti

vertice sharm el sheikhVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader - Sisi hanno posato con oltre 20 leader mondiali per la foto ufficiale del vertice di pace su Gaza a Sharm el- Scrive tg24.sky.it

vertice sharm el sheikhOggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... ilfattoquotidiano.it scrive

vertice sharm el sheikhSharm El-Sheikh, presenti e assenti: equilibrismi al summit per Gaza - Dopo l’accordo sulla tregua e la restituzione degli ostaggi, i grandi attori internazionali tentano di darle so ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Sharm El Sheikh