Vertice di Sharm el-Sheikh Netanyahu assente per il veto di Erdogan presidente turco avrebbe dato forfait in caso di sua presenza
Per il primo ministro israeliano c'era già la sedia pronta accanto al presidente dell'Anp Abu Mazen. Per spiegare la sua assenza, Netanyahu si era trincerato dietro alcune motivazioni come l'inizio della festività di Simchat Torah. Tuttavia, la realtà è un'altra Il primo ministro israeliano B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che bruttissima foto quella dei leader riuniti a Sharm el-Sheikh per il vertice sulla pace in Medio Oriente… - X Vai su X
Dagli accordi di Camp David al vertice di Sharm el-Sheikh, da tempo si cerca una via diplomatica per la pace in Medio Oriente - facebook.com Vai su Facebook
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader - Sisi hanno posato con oltre 20 leader mondiali per la foto ufficiale del vertice di pace su Gaza a Sharm el- Scrive tg24.sky.it
Oggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... ilfattoquotidiano.it scrive
Sharm El-Sheikh, presenti e assenti: equilibrismi al summit per Gaza - Dopo l’accordo sulla tregua e la restituzione degli ostaggi, i grandi attori internazionali tentano di darle so ... Lo riporta tg24.sky.it