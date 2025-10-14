Vertice di Sharm el-Sheikh Erdogan incontra Meloni e la rimbrotta | Devi smettere di fumare lei | Lo so - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ti vedo bene, ma devo farti smettere di fumare", e la premier risponde: "Lo so, lo so". Sullo sfondo Macron che scoppia a ridere Siparietto al vertice di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Protagonisti il presidente turco Erdogan e la premier Meloni. I due si incontrano, ed il primo dice all'altra:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vertice di sharm el sheikh erdogan incontra meloni e la rimbrotta devi smettere di fumare lei lo so video

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice di Sharm el-Sheikh, Erdogan incontra Meloni e la "rimbrotta": "Devi smettere di fumare", lei: "Lo so" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

vertice sharm el sheikhVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader - Sisi hanno posato con oltre 20 leader mondiali per la foto ufficiale del vertice di pace su Gaza a Sharm el- Da tg24.sky.it

vertice sharm el sheikhOggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... Da ilfattoquotidiano.it

vertice sharm el sheikhSummit per la pace di Sharm el Sheikh: Trump accarezza la mano di Meloni sul palco - Al summit di Sharm el Sheikh, Trump accoglie i leader mondiali e sorprende con un gesto di cortesia verso Giorgia Meloni sul palco. Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Sharm El Sheikh