Vertice di Sharm el-Sheikh Erdogan incontra Meloni e la rimbrotta | Devi smettere di fumare lei | Lo so - VIDEO
Ti vedo bene, ma devo farti smettere di fumare", e la premier risponde: "Lo so, lo so". Sullo sfondo Macron che scoppia a ridere Siparietto al vertice di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Protagonisti il presidente turco Erdogan e la premier Meloni. I due si incontrano, ed il primo dice all'altra:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Che bruttissima foto quella dei leader riuniti a Sharm el-Sheikh per il vertice sulla pace in Medio Oriente…
Oltre che dal presidente americano, il documento è stato firmato dai leader di Egitto, Turchia e Qatar nel vertice a Sharm el Sheik
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader - Sisi hanno posato con oltre 20 leader mondiali per la foto ufficiale del vertice di pace su Gaza a Sharm el-
Oggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace
Summit per la pace di Sharm el Sheikh: Trump accarezza la mano di Meloni sul palco - Al summit di Sharm el Sheikh, Trump accoglie i leader mondiali e sorprende con un gesto di cortesia verso Giorgia Meloni sul palco.