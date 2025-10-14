Vertice di maggioranza alla Regione centrodestra si ricompatta | avanti fino alla scadenza naturale della legislatura

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si va avanti sino alla fine della legislatura. Alla Regione il centrodestra si ricompatta: almeno per il momento nessun rimpasto di Giunta, ma dopo il vertice convocato dal governatore Renato Schifani a traballare è la poltrona di Salvatore Iacolino alla direzione del dipartimento Pianificazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

