Vertice di maggioranza alla Regione centrodestra si ricompatta | avanti fino alla scadenza naturale della legislatura
Si va avanti sino alla fine della legislatura. Alla Regione il centrodestra si ricompatta: almeno per il momento nessun rimpasto di Giunta, ma dopo il vertice convocato dal governatore Renato Schifani a traballare è la poltrona di Salvatore Iacolino alla direzione del dipartimento Pianificazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il vertice di maggioranza alla Regione: centrodestra avanti fino alla scadenza naturale della legislatura https://ift.tt/uNIzfkv - X Vai su X
Nella notte si è tenuto un vertice di maggioranza a casa di Giorgia Meloni per discutere della manovra 2026, che domani arriverà in Cdm Al centro dell’incontro il contributo alle banche con cui il centrodestra spera di sbloccare nuove risorse per sostenere le p - facebook.com Vai su Facebook
Vertice di maggioranza, tra Cuffaro e Lombardo le immancabili scintille - PALERMO – La scenetta è un qualcosa ormai di consueto, per questo chi la racconta non appare per nulla sorpreso. livesicilia.it scrive
Il giorno del confronto per il Centrodestra, a Palazzo d’Orleans il vertice di maggioranza - Si parte dalle parole del Presidente della Regione pronunciate ieri e che forniscono un chiaro segnale di pace e di ricerca di soluzioni ... Si legge su blogsicilia.it
Il centrodestra lavora alle amministrative, prima c’è la Finanziaria: come saranno spesi i 2 miliardi di avanzo? - Dopo il vertice di maggioranza, scendiamo un po' nel dettaglio per cercare di comprendere o prevedere che ultimi mesi del 2025 saranno per la Sicilia ... Secondo ilsicilia.it