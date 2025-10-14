Verso una revisione dei fondi Ue per Sicilia Campania e Abruzzo | risorse per edilizia resilienza idrica e competitività

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno tre regioni italiane - Sicilia, Campania e Abruzzo - dovrebbero rientrare nella prima ondata di riprogrammazione dei fondi di coesione Ue prevista dalla revisione intermedia. Lo si apprende a Bruxelles, a margine della Settimana europea delle regioni e delle città, promossa da Commissione Ue e Comitato Ue delle Regioni. I colloqui tecnici sono già in corso: Sicilia e Campania dovrebbero presentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

verso una revisione dei fondi ue per sicilia campania e abruzzo risorse per edilizia resilienza idrica e competitivit224

© Feedpress.me - Verso una revisione dei fondi Ue per Sicilia, Campania e Abruzzo: risorse per edilizia, resilienza idrica e competitività

News recenti che potrebbero piacerti

verso revisione fondi ueVerso una revisione dei fondi Ue per Sicilia, Campania e Abruzzo: risorse per edilizia, resilienza idrica e competitività - dovrebbero rientrare nella prima ondata di riprogrammazione dei fondi di coesione Ue prevista dalla ... Da gazzettadelsud.it

Fondi Ue. Priorità: interramento linea per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania - È in corso la consultazione scritta del Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021- Lo riporta msn.com

Parlamento Ue: riforma fondi di coesione. Finanziamenti per difesa e infrastrutture militari - Il Parlamento europeo ha dato oggi il via libera definitivo alle modifiche dei finanziamenti Ue alla coesione e al sociale, “per rispondere a nuove sfide e priorità europee”. Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Revisione Fondi Ue