Verso una manovra da 18 miliardi Sì al taglio della seconda aliquota Irpef 2 miliardi per adeguare i salari e 4 per accontentare le imprese

Dopo giorni di riunioni politiche e lavorio tecnico il consiglio dei ministri ha dato via libera al Documento programmatico di bilancio, cornice della manovra vera e propria, il cui testo sarà approvato solo nei prossimi giorni causa tensioni in maggioranza sul contributo delle banche e sull’ estensione della Rottamazione 5. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha comunque “illustrato” ai colleghi – questa la formula usata nel comunicato ufficiale – i contenuti principali della legge di Bilancio. Che si preannuncia mignon: con interventi per soli 18 miliardi di euro, contro i 16 ipotizzati nei giorni scorsi, sarà comunque la più leggera da molti anni a questa parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

