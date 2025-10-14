Verso Torino-Napoli Conte pronto a nuovi esperimenti in difesa
Le ultime sulle possibili scelte del tecnico azzurro per il match di sabato a Torino. E’ cominciata la settimana che porta al prossimo impegno per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli, Conte recupera due pilastri: la gestione verso il Torino - Ieri è iniziata la settimana di lavoro che porterà il Napoli alla trasferta di Torino e per Antonio Conte, in attesa di ritrovare già. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Napoli, Conte sorride: Politano e Buongiorno recuperano. Rrahmani e Lobotka verso il rientro - L’allenatore azzurro ritrova due pedine fondamentali in vista della trasferta contro il Torino. Si legge su gonfialarete.com
Napoli, De Laurentiis fa felice Conte: due big verso il rinnovo - Doppia buona notizia in casa Napoli: a un passo i rinnovi di Rrahmani e Anguissa, ecco tutti i dettagli ... fantamaster.it scrive