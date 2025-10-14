Verso Roma-Inter Mkhitaryan | Non sarà una sfida Scudetto Gasperini sta facendo bene

Sololaroma.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico, non sarà una partita come le altre per Henrikh Mkhitaryan, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2019 al 2022, conquistando anche la Conference League. In occasione della presentazione a Milan del suo libro scritto con Alessandro Alciato, “La mia vita sempre al centro”, il centrocampista nerazzurro è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della partita contro la sua ex squadra: “A vremo una piazza calda, uno stadio difficile in cui giocare. Con Gasperini stanno facendo un bel percorso, sarà molto interessante dal punto di vista calcistico e tattico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

verso roma inter mkhitaryan non sar224 una sfida scudetto gasperini sta facendo bene

© Sololaroma.it - Verso Roma-Inter, Mkhitaryan: “Non sarà una sfida Scudetto. Gasperini sta facendo bene”

Contenuti che potrebbero interessarti

verso roma inter mkhitaryanInter, Mkhitaryan dovrebbe tornare titolare con la Roma - Henrikh Mkhitaryan è un giocatore fonadamentale per l'Inter ma in questa stagione non ha ancora trovato il gol. Riporta sport.sky.it

verso roma inter mkhitaryanInter, Mkhitaryan: "Con la Roma non è una gara scudetto. Gasperini sta facendo bene" - L'ex calciatore giallorosso: "Ci prepareremo al meglio per affrontare una squadra forte, Sarà una partita che entrambe vorranno vincere" ... Scrive ilromanista.eu

verso roma inter mkhitaryanInter, Mkhitaryan: “Contro la Roma non sarà sfida scudetto. È la mia ultima stagione? Vediamo…” - Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro la Roma, sua ex squadra ... gianlucadimarzio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Verso Roma Inter Mkhitaryan