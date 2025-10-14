Verso Roma-Inter Mkhitaryan | Non sarà una sfida Scudetto Gasperini sta facendo bene

Il match tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico, non sarà una partita come le altre per Henrikh Mkhitaryan, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2019 al 2022, conquistando anche la Conference League. In occasione della presentazione a Milan del suo libro scritto con Alessandro Alciato, “La mia vita sempre al centro”, il centrocampista nerazzurro è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della partita contro la sua ex squadra: “A vremo una piazza calda, uno stadio difficile in cui giocare. Con Gasperini stanno facendo un bel percorso, sarà molto interessante dal punto di vista calcistico e tattico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Roma-Inter, Mkhitaryan: “Non sarà una sfida Scudetto. Gasperini sta facendo bene”

