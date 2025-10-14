Verso Roma Femminile-Barcellona | le parole di Rossettini in conferenza stampa

La sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid ha inaugurato il cammino in Women’s Champions League della Roma Femminile, che domani è attesa da una nuova complicatissima sfida. Tra le mura amiche del Tre Fontane, con fischio d’inizio alle ore 21, le giallorosse affronteranno il Barcellona, con Rossettini che ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole: “Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Il bello del calcio è la possibilità di ribaltare i pronostici e nei 90 minuti può succedere di tutto. Ce la giocheremo con le armi che avremo a disposizione, consapevoli di affrontare la squadra più forte al mondo, ma questo deve essere uno stimolo per tirare fuori energie che pensano di non avere e di aiutarsi reciprocamente in campo, giocandocela con coraggio e personalità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

