Verso Roma Femminile-Barcellona | le parole di Rossettini in conferenza stampa
La sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid ha inaugurato il cammino in Women’s Champions League della Roma Femminile, che domani è attesa da una nuova complicatissima sfida. Tra le mura amiche del Tre Fontane, con fischio d’inizio alle ore 21, le giallorosse affronteranno il Barcellona, con Rossettini che ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole: “Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Il bello del calcio è la possibilità di ribaltare i pronostici e nei 90 minuti può succedere di tutto. Ce la giocheremo con le armi che avremo a disposizione, consapevoli di affrontare la squadra più forte al mondo, ma questo deve essere uno stimolo per tirare fuori energie che pensano di non avere e di aiutarsi reciprocamente in campo, giocandocela con coraggio e personalità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Roma Impresa Comune è il progetto sostenuto da Roma Capitale per promuovere e accelerare la transizione verso un modello di sostenibilità ambientale, economica e sociale del tessuto imprenditoriale dell’Urbe. L'obiettivo è favorire la trasformazione - facebook.com Vai su Facebook
[AGG]? #A1RomaNapoli ?Verso #Roma si transita su una sola corsia. Permangono code tra #Ferentino e #Anagni ?Verso #Napoli code in #smaltimento @WazeLazio #viabiliLAZ Vai su X
Femminile, per Roma-Barcellona si va verso il pienone al Tre Fontane: le ultime - In vista della seconda giornata di Champions League i tifosi giallorossi sono pronti a riempire l'impianto per la gara contro le blaugrana ... Scrive ilromanista.eu
Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi" - "Romana e romanista", così si definisce - Lo riporta tuttomercatoweb.com
Dove vedere in tv Roma-Barcellona, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming - Domani, mercoledì 15 ottobre (ore 21:00), la Roma affronterà il secondo impegno nella fase a girone unico nell'edizione 2025- Si legge su oasport.it