Verso Reggiana-Bari l' ex Meroni | Partita speciale ma vogliamo i tre punti
Andrea Meroni, difensore arrivato a Bari in estate dalla Reggiana nello scambio con Tripaldelli, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di sabato 18 ottobre sul campo della sua ex squadra."Abbiamo sfruttato la sosta del campionato per lavorare sulla linea difensiva e su. 🔗 Leggi su Baritoday.it
