Verso la maratona per il Pgt Il futuro passerà da Porta Nord

Alla vigilia di una “maratona“ in Consiglio comunale per discutere il futuro urbanistico della città col nuovo Pgt, resta da risolvere il nodo della “ Porta Nord “, progetto di riqualificazione e rilancio della zona di piazza Tobagi che avrebbe dovuto vedere la compartecipazione di un privato per la realizzazione di strutture sportive e di servizi sanitari. Intanto domani e giovedì sono in calendario due sedute di Consiglio comunale, con inizio alle 20.30 in Villa Mella, per arrivare all’approvazione definitiva della Variante generale di Pgt, adottata lo scorso marzo. Restano le distanze tra la maggioranza, secondo cui si tratta di uno strumento che introduce un approccio più razionale ai piani di attuazione e di recupero, riducendo comunque il consumo di suolo e il numero di abitanti previsto, e l’opposizione, che contesta gli ambiti di trasformazione concentrati soprattutto nell’area dell’ex Cava Ferrari e l’impostazione del servizio di housing sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

