Verso la Fase 2 dell’Accordo di Pace tra Israele e Hamas | Equilibri Fragili e Nuovi Scenari

Un mondo di nuovo diviso: gli Stati Uniti tornano protagonisti, l'Europa resta ai margini. Con Washington di nuovo nel ruolo di gendarme globale e un'Europa relegata a semplice comparsa, l'accordo di pace tra Israele e Hamas entra nella sua seconda fase, non senza ostacoli e tensioni. Dopo lo scambio di prigionieri – con la liberazione degli ultimi ostaggi israeliani e di migliaia di detenuti palestinesi – lunedì 13 ottobre, a Sharm el-Sheikh, sono stati firmati nuovi accordi alla presenza dei rappresentanti di oltre 30 Paesi e organizzazioni internazionali. Netanyahu assente, tensioni dietro le quinte.

