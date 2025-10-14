Verso Italia-Israele il sindaco di Udine De Toni a Tgcom24 | Per ora calma apparente
Massima allerta per la partita di calcio Italia-Israele, in programma alle 20.45 allo stadio Friuli di Udine. "La situazione per il momento è calma. Ci sono imponenti misure di sicurezza, lo stadio è blindato", spiega a Tgcom24 Alberto Felice De Toni, sindaco della città. "L'auspicio è che, come l'anno scorso, tutto andrà bene. Adesso la situazione è più tesa, ma con la firma del cessate il fuoco spero la tensione sia più bassa e che quindi anche oggi possa svolgersi da un lato la partita di calcio e dall'altro il corteo in maniera pacifica", sottolinea. "Le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
