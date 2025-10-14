Verso il nuovo consiglio regionale chi sono re e regine delle preferenze fiorentine

Certificata la netta vittoria del campo largo gianiano sul centrodestra, tredici punti netti di differenze, 53,9 per centro per il candidato del centrosinistra contro il 40,9 di Tomasi, si apre ora la corsa al consiglio regionale: 40 i consiglieri da eleggere (ai quali c'è da aggiungere il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L’anticiclone sta migrando di nuovo verso nord, in particolare verso le isole britanniche, esponendo l’Italia e parte dell’Europa, specie quella orientale, a correnti più fredde di estrazione continentale Vai su Facebook

Toscana, come saranno assegnati i seggi del nuovo Consiglio regionale - (askanews) – Chi vince avrà da 23 a 26 seggi e almeno quattordici dovranno essere riservati alla minoranza. Da askanews.it

Tutti i numeri del nuovo Consiglio regionale, 18 volti nuovi e sette donne: è corsa al “supplente” - Sono tanti i numeri che restano sotto i riflettori a poche ore dalla chiusura delle urne che hanno riconfermato Roberto Occhiuto alla ... Come scrive lametino.it

Tra conferme e new entries, ecco il probabile nuovo Consiglio regionale della Calabria - Fratelli d’Italia avrà 4 consiglieri: gli uscenti Luciana De Francesco, Antonio Montuoro, l’assessore uscente Giovanni Calabrese a cui si aggiunge Angelo Brutto. giornaledicalabria.it scrive