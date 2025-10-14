Verranno attacchi terroristici! Il giornalista perde il controllo in diretta Mentana esterrefatto

Una serata televisiva ad alta tensione si è consumata negli studi di La7, durante un dibattito destinato a far discutere. Protagonista indiscusso della scena è stato Paolo Mieli, storico giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera, che nel corso di un acceso confronto ha alzato i toni fino a sfiorare lo scontro verbale con Enrico Mentana e Alessandra Sardoni. Il culmine è arrivato quando Mieli, in un passaggio controverso e durissimo, ha parlato di “stagione odiata” e di attacchi terroristici come elementi che faranno seguito all’attuale crisi in Medio Oriente. Leggi anche: Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi: “Una transumanza verso Gaza” Leggi anche: Gaza, Chef Rubio attacca la cantante israeliana Noa: “Cambierete strada? Finalmente ve ne andrete dalla Palestina?” Un’uscita che ha lasciato spiazzati non solo i telespettatori, ma anche i colleghi in studio, che hanno provato – invano – a riportare il dibattito su binari più equilibrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Verranno attacchi terroristici!”. Il giornalista perde il controllo in diretta, Mentana esterrefatto

