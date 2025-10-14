Veronain casolare si cercavano molotov

7.45 "Dovevamo eseguire anche una perquisizione, si cercavano bottiglie molotov. Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza. Ma l'esito è stato inaspettato e molto doloroso". Così il procuratore capo di Verona,Tito Secondo fonti vicine agli inquirenti, la casa era già satura di gas all'arrivo delle forze dell'ordine e l'esplosione è stata innescata dall'apertura della porta. Lo sgombero era annunciato e i precedenti tentativi erano falliti proprio per le minacce dei 3 fratelli di far saltare tutto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it