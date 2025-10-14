VeronaDifesa | dolore per 3 Carabinieri
8.10 Il ministro della Difesa Crosetto esprime "immenso dolore" per la "tragica scomparsa dei 3 Carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese". Le vittime sono il Luogotenente Carica speciale Marco Piffari, del Carabiniere scelto Davide Bernardello e il Brigadiere capo Qualifica speciale Valerio Daprà, si legge hella nota del ministro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
