Verona tre carabinieri uccisi nell’esplosione di un casolare occupato | si indaga su gesto volontario

I militari erano intervenuti per sgomberare un casolare di due piani occupato a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione che li ha uccisi ha causato il ferimento di alcuni colleghi. Secondo il vicesindaco gli occupanti “non volevano lasciare la casa” e “il sottotetto era saturo di gas” al momento dell’intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. #ANSA - X Vai su X

I controlli svolti dai carabinieri del N.I.P.A.A.F. di Verona, con il supporto del nucleo forestale di Tregnago, hanno portato alla luce l'infrazione di una ditta - facebook.com Vai su Facebook

Verona, tre carabinieri uccisi nell’esplosione di un casolare occupato: si indaga su gesto volontario - I militari erano intervenuti per sgomberare un casolare di due piani occupato a Castel d’Azzano, in provincia di Verona ... Riporta fanpage.it

Verona, esplosione durante lo sgombero: morti tre carabinieri - A innescare l'esplosione una donna che occupava un immobile rurale a Castel d'Azzano: distrutto un casolare, ferite almeno quindici persone, tra cui altri militari e agenti di polizia ... Segnala msn.com

Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti 3 carabinieri - Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano. Si legge su msn.com