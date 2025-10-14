Verona Sud contro il traffico congestionato ridisegnata la viabilità

14 ott 2025

Un ambizioso piano di riassetto infrastrutturale, del valore di quasi 117 milioni di euro, è stato presentato ieri, 13 ottobre, a Verona. Si tratta di un progetto destinato a rivoluzionare la viabilità di Verona Sud, nodo cruciale per la mobilità urbana, provinciale e non solo. L'iniziativa di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

