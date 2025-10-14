Verona | morti 3 carabinieri e 13 feriti per l’esplosione in un casolare Fermati 2 fratelli

14 ott 2025

Un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo familiare è tutt'ora ricercato nella zona L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

