Verona in lacrime il grido del silenzio | i nostri Carabinieri caduti l' abbraccio di un' Italia intera

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in provincia di Verona è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto l’intero Paese. Durante un intervento di routine, alcuni carabinieri sono stati coinvolti in un drammatico scontro che ha spezzato vite, ferito uomini in servizio e lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. In pochi istanti, l’ordine si è trasformato in caos, la normalità in tragedia. L’Arma ha perso alcuni dei suoi figli migliori, colpiti mentre facevano semplicemente ciò che hanno sempre fatto: servire lo Stato, difendere i cittadini, onorare la divisa. La città si è fermata, le sirene hanno tagliato il silenzio, e un dolore profondo ha attraversato l’Italia intera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

