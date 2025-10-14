Verona | Guerini ' profondo dolore e cordoglio'
Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Esprimo profondo dolore e cordoglio per la morte dei tre carabinieri nel veronese e la sentita vicinanza alle loro famiglie e all'intera Arma. Auguro ai feriti delle Forze dell'ordine una pronta guarigione. Ogni giorno i carabinieri tutelano la nostra sicurezza con dedizione e professionalità in un rapporto solido e costante con i territori e le persone per cui operano. La perdita di questi servitori dello Stato ci chiama a ricordare sempre la loro funzione essenziale per tutti". Lo dice l'ex ministro della Difesa, il democratico Lorenzo Guerini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
