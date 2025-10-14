Verona esplosione in un casolare | morti tre carabinieri

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione occupata da tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Verona, esplosione in un casolare: morti tre carabinieri

