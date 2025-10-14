Verona esplosione in sgombero abitazione | morti tre carabinieri

Questa mattina, nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una procedura di sgombero coattivo – delegate dall’A.G., eseguite da personale dell’Arma e della Polizia di Stato – si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo della struttura e ha travolto gli operanti. Tre carabinieri sono deceduti. Risultano feriti altri carabinieri e alcuni agenti di polizia, in totale 12 membri delle forze dell’ordine. L’esplosione sarebbe stata causata da gas, di cui il sottotetto dell’abitazione era saturo. Fermate due persone, fratello e sorella 60enni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona, esplosione in sgombero abitazione: morti tre carabinieri

