Verona esplosione in sgombero abitazione | morti 3 carabinieri

Questa mattina, nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una procedura di sgombero coattivo – delegate dall’A.G., eseguite da personale dell’Arma e della Polizia di Stato – si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo della struttura e ha travolto gli operanti. Nella circostanza tre carabinieri sono deceduti. Risultano feriti altri carabinieri e alcuni agenti di Polizia. Fermate due persone. Due persone – un uomo e una donna – sono state fermate dai carabinieri nell’ambito dell’indagine sull’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

