Verona esplosione durante uno sgombero | strage di carabinieri chi hanno fermato

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un' esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei a innescare l'esplosione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

