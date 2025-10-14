Verona esplosione durante uno sgombero | strage di carabinieri chi hanno fermato
Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un' esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei a innescare l'esplosione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Casa sgomberata presso Verona, esplosione, morti 3 carabinieri. Fermate due persone - X Vai su X
"Verona Calls Violence… Violence responds!". Al Damage Inc Live Club andrà in scena una devastante notte hardcore. Cinque gruppi garantiranno un'esplosione di pura furia sonora.. Mostro Production - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione durante lo sgombero, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Come scrive ilgazzettino.it
Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Scrive msn.com
Esplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri, 13 i feriti. Fermati due 60enni - Procuratore di Verona, 'una tragedia incredibile'. Secondo ansa.it