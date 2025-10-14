Verona esplosione durante sgombero abitazione | morti tre carabinieri

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l'esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

verona esplosione durante sgombero abitazione morti tre carabinieri

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti tre carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

verona esplosione durante sgomberoEsplosione durante sgombero abitazione, muoiono 3 carabinieri - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Esplosione Durante Sgombero