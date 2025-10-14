Verona esplosione durante sgombero abitazione | morti tre carabinieri

Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l'esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti tre carabinieri

Esplosione durante sgombero abitazione, muoiono 3 carabinieri - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Come scrive msn.com