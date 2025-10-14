Verona esplosione durante sgombero abitazione | i resti della palazzina distrutta

(LaPresse) Tre carabinieri sono morti a causa di una grossa esplosione nel corso di un’operazione di sgombero di un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime ricostruzioni i tre fratelli che abitavano il casolare avrebbero fatto saturare il sottotetto di gas per farlo esplodere, perché non volevano abbandonare l’abitazione. Fermati due dei fratelli, un uomo e una donna, mentre è ricercato un terzo, che si è allontanato subito dopo la deflagrazione. Nello scoppio sono rimasti anche feriti 11 carabinieri, ricoverati in codice rosso ma non in pericolo di vita, e 4 poliziotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona, esplosione durante sgombero abitazione: i resti della palazzina distrutta

