Verona esplosione durante perquisizione di un casolare | morti 3 carabinieri Tre fermati

14 ott 2025

Tre carabinieri sono morti mentre diversi uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Carabinieri e polizia erano intervenuti per una perquisizione dell'immobile occupato da tre fratelli, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Uno dei due fratelli e la sorella sono stati fermati subito dopo l'esplosione mentre il terzo fratello è stato rintracciato e fermato in un secondo momento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

