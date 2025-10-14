Verona esplosione durante lo sgombero di un' abitazione | morti tre carabinieri quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stata la donna a innescare volontariamente l'esplosione. Già un anno fa gli occupanti usarono bombole di gas per evitare lo sfratto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

verona esplosione durante lo sgombero di un abitazione morti tre carabinieri quindici i feriti fermati due fratelli e una sorella

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante lo sgombero di un'abitazione: morti tre carabinieri, quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella

