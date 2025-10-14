Verona esplosione durante lo sgombero di un' abitazione | morti tre carabinieri quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella sessantenni

Sarebbe stata la donna a innescare volontariamente l'esplosione. Già un anno fa gli occipanti usarono bombole di gas per evitare lo sfratto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante lo sgombero di un'abitazione: morti tre carabinieri, quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella sessantenni

