Verona esplosione durante lo sgombero di un' abitazione | morti tre carabinieri | Fermati fratello e sorella sessantenni | Piantedosi | Bilancio drammatico

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Tra gli occupanti, un uomo e una donna sono rimasti feriti: sarebbe stata lei ad innescare volontariamente l'esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante lo sgombero di un'abitazione: morti tre carabinieri | Fermati fratello e sorella sessantenni | Piantedosi: "Bilancio drammatico"

