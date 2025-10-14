Verona esplosione durante lo sgombero di un' abitazione | morti tre carabinieri | Fermati fratello e sorella sessantenni | Piantedosi | Bilancio drammatico
Almeno 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Tra gli occupanti, un uomo e una donna sono rimasti feriti: sarebbe stata lei ad innescare volontariamente l'esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
