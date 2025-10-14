Verona esplosione durante la perquisizione di un' abitazione | morti tre carabinieri | Venticinque i feriti tre in prognosi riservata | Fermati due fratelli e una sorella

Sarebbe stata la donna a innescare volontariamente la deflagrazione. Un anno fa gli occupanti usarono il gas per evitare di essere sfrattati. Rinvenute sei bombole e molotov. Il sindacato dei carabinieri: "La tragedia non era imprevedibile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante la perquisizione di un'abitazione: morti tre carabinieri | Venticinque i feriti, tre in prognosi riservata | Fermati due fratelli e una sorella

