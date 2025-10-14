Verona esplosione durante la perquisizione di un' abitazione | morti tre carabinieri quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella
Sarebbe stata la donna a innescare volontariamente l'esplosione. Già un anno fa gli occupanti usarono il gas per evitare di essere sfrattati. Rinvenute sei bombole e molotov. La Procura: "Arresto per omicidio premeditato, stiamo valutando il reato di strage". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L'#esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese. "Una tragedia incredibile, comportamenti assurdi", dice il procuratore capo di Verona. Morti 3 carabinieri, feriti altri 13 tra militari, poliziotti, vigili del fuoco. 2 fermati, 1 ricercato. Matteo Mohorovici - X Vai su X
Verona, esplosione durante lo sgombero: morti tre carabinieri - A innescare l'esplosione una donna che occupava un immobile rurale a Castel d'Azzano: distrutto un casolare, ferite almeno quindici persone, tra cui altri militari e agenti di polizia ... Segnala msn.com
Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Secondo msn.com
Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona, morti 3 carabinieri - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. Lo riporta msn.com