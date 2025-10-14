Sarebbe stata la donna a innescare volontariamente l'esplosione. Già un anno fa gli occupanti usarono il gas per evitare di essere sfrattati. Rinvenute sei bombole e molotov. La Procura: "Arresto per omicidio premeditato, stiamo valutando il reato di strage". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, esplosione durante la perquisizione di un'abitazione: morti tre carabinieri, quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella