Verona chi erano i tre carabinieri morti nell' esplosione durante la perquisizione di un' abitazione

Il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, chi erano i tre carabinieri morti nell'esplosione durante la perquisizione di un'abitazione

Verona, esplosione in un casolare: morti tre carabinieri - Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Si legge su tg24.sky.it

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Segnala vanityfair.it